Grootscheepse vernieuwing van AH XL Vlissingen

Boek over geschiede­nis van Zeeland mag bron zijn voor nieuw onderzoek

8:00 MIDDELBURG - Zeeland in de wereld. Dat is het thema van de bundel artikelen die Arjan van Dixhoorn begin volgend jaar met zijn studenten van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg presenteert. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Hurgronje-leerstoel, die Van Dixhoorn sinds 1 januari 2013 in Middelburg bekleedt.