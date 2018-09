Grootscheepse controle sportvisserij

Hulp voor boeren die gedupeerd zijn door de droogte

10:29 WEMELDINGE - Door de droogte en de hoge temperaturen hebben veel Zeeuwse boeren financiële tegenvallers. Want ze houden bijvoorbeeld bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen over. De agrarische coöperatie in Zuid-Nederland, de CZAV, gaat aangesloten boeren helpen. Zo neemt ze middelen die overblijven terug. Ook valt te praten over uitstel van betalingen.