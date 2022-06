‘Grootschalige vluchtelingenopvang op cruiseschip in Vlissingen’

Er was al eerder sprake van de komst van een cruiseschip voor de opvang van vluchtelingen in Vlissingen. Het Serooskerkse offshorebedrijf OOS liet in maart weten een cruiseschip te willen kopen voor opvang 2000 Oekraïense vluchtelingen in Zeeland. Het is nog niet duidelijk of dit om hetzelfde plan gaat. Het zou in elk geval wel gaan om een tijdelijke opvang. ,,Het ministerie is met 7 gemeenten in gesprek (gemeenten met een haven) om mogelijkheden te onderzoeken. Ook met Vlissingen. Er is nog helemaal geen besluit genomen en er is op dit moment geen sprake van de komst van een cruiseschip naar Vlissingen", aldus woordvoerster Mirjam Jongejan van de gemeente Vlissingen.