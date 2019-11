Groot en klein fruit samen in een zak: ‘familiefruit’ helpt verspilling tegengaan

video Geluksvo­gel Vlissingen misschien al gevonden, maar Staatslote­rij zoekt door tot ze zekerheid heeft

15:24 VLISSINGEN - Wie is de eigenaar van het eindejaarslot dat vorig jaar bij Primera in Vlissingen is gekocht en waarop een prijs van een halve ton is gevallen? De Staatsloterij zoekt verder, ondanks dat zich al iemand heeft gemeld. Maar totdat het geld is opgehaald, staat alles nog open.