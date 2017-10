Groep AOW'ers neemt niet meer toe in Zeeland

In Zeeland hebben ruim 82.000 mensen een uitkering vanwege de Algemene Ouderdomswet (AOW), die in de jaren vijftig werd ingevoerd door het kabinet Drees. Om deze voorziening betaalbaar te houden in een periode van vergrijzing wordt sinds 2013 de AOW-leeftijd verhoogd.

In 2016 en 2017 werd de AOW-leeftijd op 1 januari telkens met drie maanden verhoogd. Wie op nieuwjaarsdag de 'oude' AOW-leeftijd bereikte moest drie maanden langer wachten. Gevolg was dat er in januari, februari en maart geen nieuwe AOW'ers bijkwamen. Door de beperkende maatregel kwamen er in Zeeland het afgelopen jaar nauwelijks meer nieuwe AOW'ers bij dan mensen met een AOW-uitkering overleden.

Effectief

In 2019 zal dit verschijnsel zich in versterkte mate voordoen doordat de AOW-gerechtigde leeftijd op 1 januari niet met drie, maar met vier maanden omhoog gaat. ,,Resultaat in maart 2019 zal zijn dat er ongeveer evenveel AOW'ers zijn als in maart van dit jaar. Een zeer effectieve maatregel kun je wel zeggen'', aldus Van der Wouw.

Vanwege de vergrijzing in de provincie heeft de verhoging van de AOW-leeftijd in Zeeland een sterker beperkend effect dan elders. Het aantal AOW'ers nam tussen maart 2016 en maart 2017 in Zeeland toe met 200 ofwel 0,24 procent. Landelijk was de groei bijna drie keer zo hoog: 0,67 procent.

Volgens Van der Wouw zorgt de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd voor een evenwicht tussen het aantal nieuwe AOW'ers en het aantal overlijdens in de AOW-leeftijd.

Werkenden

Het zijn de werkenden die de lasten voor de AOW moeten opbrengen. De AOW is gebaseerd op het zogeheten omslagstelsel. De premies die nodig zijn om de uitkeringen in een bepaald jaar te betalen worden omgeslagen over de personen die in dat jaar een inkomen verdienen.