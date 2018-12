Groenteboer Adrie Trimpe: ‘Je voelt je een filmster, als het ware’

De première in september bij Film by the Sea was een dag om niet snel te vergeten. De hoofdrolspelers, Adrie en Francien Trimpe, arriveerden in een klassieke Cadillac bij bioscoop CineCity. Daar werden ze met applaus verwelkomd. De enorme CCXL-zaal was tot de laatste plaats bezet. ,,Het was een gewoon een happening", blikt Adrie Trimpe terug. ,,Je voelt je een filmster, als het ware.”