GroenLinks wil inzicht in overtredingen Zeeuwse nertsfokkerijen

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat bij de controle is gebleken dat 20 van de 64 onderzochte bedrijven te veel dieren houden. GroenLinks vraagt het dagelijks provinciebestuur om te achterhalen of er ook controles zijn geweest bij Zeeuwse nertsfokkerijen en of die zich wel of niet aan de regels houden.

Temmink dringt aan op duidelijkheid over de situatie in Zeeland met betrekking tot overtredingen op de Wet verbod pelsdierhouderij. De partij heeft gesprekken gevoerd met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) die samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verantwoordelijk is voor de handhaving.