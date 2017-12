GroenLinks opent Meldpunt Vuurwerkoverlast

Weer Glazen Huis voor Serious Request 2018 in Domburg

24 december DOMBURG - In Domburg komt volgend jaar weer een Glazen Huis voor de actie Serious Request van 3FM. Dat heeft Hans Burgs uit Oostkapelle bekendgemaakt aan het einde van de actiedag die zaterdag plaatsvond voor Serious Request in Domburg. 'Wat we exact gaan doen, in welke vorm en met wie, zal de komende maanden naar buiten worden gebracht', schrijft Burgs op zijn Facebookpagina.