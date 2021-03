GroenLinks komt met 10-puntenplan voor Zeeland: onderwijs, openbaar vervoer en duurzaamheid

VIDEO Rob Jetten (D66): ‘Je kunt niet de tol op de tunnel afschaffen zonder het prijskaart­je te betalen’

3 maart DEN HAAG - Rob Jetten woont in een klein dorp aan de Duitse grens en hij werkt in Den Haag. Hij herkent problemen die spelen in een grensregio als Zeeuws-Vlaanderen, maar beseft ook dat daar in Den Haag niet altijd aandacht voor is. ,,We vergeten hier soms dat woningnood niet exclusief is voor de grote steden."