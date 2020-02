GroenLinks is verbaasd: ‘Wat wil de provincie met de kerncentrale?’

MIDDELBURG - De provincie gaat er niet over, dus waarom wil het dagelijks provinciebestuur weten hoe de kerncentrale Borssele na 2033 open kan blijven? Dat vraagt GroenLinks aan Gedeputeerde Staten. GroenLinks is vooral verwonderd over het moment waarop GS informeren bij EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, naar de voorwaarden voor het verlengen van de levensduur van de centrale.

Kernenergie is een vorm van elektriciteit opwekken waarbij geen CO2 vrijkomt. Maar met het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten, kan het niets te maken hebben, want dan is de kerncentrale nog in bedrijf, aldus Statenleden Gerwi Temmink en Maaike Walraven. Zij willen verder weten hoe het langer openhouden van de kerncentrale te rijmen valt met het streven van de provincie om volop in te zetten op hernieuwbare energie.

Halen van klimaatdoelen

De kerncentrale in Borssele kan volgens directeur Carlo Wolters technisch en economisch misschien nog wel tien of twintig jaar langer mee. Hij riep in de Volkskrant op de wet daarvoor te wijzigen én nieuwe centrales te bouwen. Volgens Wolters kan de centrale ook een belangrijke rol spelen bij het halen van de klimaatdoelen. Borssele levert 4 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie.