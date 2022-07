Groene waterstoffabriek Ørsted komt op voormalig terrein Thermphos en moeten over vijf jaar draaien

De waterstofplannen van Ørsted, bekend als ontwikkelaar van windpark Borssele 1 en 2, liggen op schema, zegt Steven Engels, die verantwoordelijk is voor de waterstofprojecten van Ørsted in de Benelux. De Deense mondiale marktleider in wind op zee presenteerde vorig jaar verschillende plannen voor groene waterstof en ammoniak voor de Zeeuwse industrie waaronder Yara en Dow. ,,De elektrolysefabriek komt vrijwel zeker op het voormalige Thermphos-terrein. We zijn daarover in gesprek met havenbedrijf North Sea Port”, zegt Engels.