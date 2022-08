Groene stengels onder een verzengende zon: sorghum is een gewas van de toekomst

Met sorghum kun je ontzettend veel, zegt De Milliano. Van sommige rassen kun je bijvoorbeeld bier brouwen en van andere rassen koekjes, pannenkoeken of glutenvrij brood bakken. Ook is het geschikt als veevoer (kuilvoer) en er wordt al gekeken naar toekomstige mogelijkheden voor de bouw, zoals isolatiemateriaal. De inwoner van Oostburg is zelf akkerbouwer en plantenkundige. Hij verdiept zich al jaren in sorghum, is rassen aan het veredelen en onderzoekt wat de beste zijn om in Nederland te telen.