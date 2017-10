Groene reus Dong Energy heet straks Ørsted

Dong stopt met de productie van olie en gas. Ook kolen zijn in de ban gedaan. Het Deense energiebedrijf wil zich volledig op duurzame energie richten. Volgens Dong Energy is dat behalve goed voor het klimaat ook financieel aantrekkelijk. Topman Henrik Poulsen van Dong Energy: ,,2017 is het jaar waarin windenergie op zee goedkoper werd dan fossiele energie. Dat bleek bij recente aanbestedingen voor windparken op zee in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het is duidelijker dan ooit dat we een wereld kunnen creëren die volledig draait op groene energie. De tijd is nu gekomen om onze naam te veranderen en te laten zien dat we zo’n wereld willen creëren.”

Maandag is een buitengewone algemene vergadering uitgeschreven waarin de aandeelhouders wordt verzocht om de bedrijfsnaam vanaf 6 november te veranderen in Ørsted. De naam verwijst naar de innovatieve Deense wetenschapper Hans Christian Ørsted (1777-1851). Ørsted stond aan de basis van verschillende wetenschappelijke ontdekkingen, waaronder de ontdekking van elektromagnetisme in 1820. Daarmee werd de wetenschappelijke basis gelegd voor de manier waarop we nu van elektriciteit worden voorzien.

Dong Energy is de grootste speler in de offshore windenergie. Het bedrijf is (mede-)eigenaar van 22 windparken. Daarvan zijn er 18 operationeel en zijn er 5 in aanbouw. Samen zijn ze goed voor 3,5 Gigawatt aan groene stroom. In 2020 is dat bijna verdubbeld tot 7,1 Gigawatt. Medio dat jaar leveren de windmolens van Borssele 1 en 2, goed voor 700 Megawatt, elektriciteit. Windpark Borssele ligt op 22 kilometer uit de Walcherse kust. Het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE bouwt Borssele 3 en 4.