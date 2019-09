Groene golfbaan vergrijst in rap tempo

VLISSINGEN - Het aantal golfclubs in Zeeland is tussen 2013 en 2018 gestegen met 13 procent. Er zijn nu acht clubs. Vertaald in holes bedroeg de stijging 19 procent, van 117 naar 144 holes. Zeeland heeft in vergelijking met de rest van Nederland relatief grote clubs.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Golfbanen in beeld’ van Van Spronsen & Partners Horeca-advies. Golf is qua ledental al jaren de derde sport van Nederland. Ondanks de forse groei van het aantal holes de afgelopen jaren, is het ledental sinds 2013 gestabiliseerd tot rond de 384.000 leden. Van deze leden zijn er rond de 184.000 lid van een club. Gezien het groeiende aantal golfclubs, daalt het aantal leden per club, terwijl er sprake is van flinke vergrijzing.

In 2013 was de helft van het totale aantal golfvers boven de vijftig. Nu is dat aandeel gestegen tot 64 procent. Vooral het aantal golfers van boven de 71 jaar steeg fors, van circa 30.000 in 2013 tot 62.000 in 2018 (16 procent).

Nieuwe trends

Bij de groep onder de 25 jaar is juist een afname van 28 procent te zien. Het horeca-adviesbureau adviseert de golfclubs nieuwe trends in de gaten te houden, ook op het gebied van eten, drinken en gezondheidstrends. Wat betreft de jeugd kunnen games (virtual en augmented reality) ingezet worden als middel om deze doelgroep te laten kennismaken met de golfsport. In Amerika is ‘Topgolf’ populair onder 18-34-jarigen. Topgolf is avondvullend vermaak voor vriendengroepen in een bowlingbaan-setting: ‘maar dan groter, luxer en met nog meer entertainment'. Apps als ‘Player 1st‘ geven directe feedback hoe de klant het gebodene ervaart.

Tevreden

Zeeuwse golfers zijn zeer tevreden over de accommodaties. Voor 18 holes is een golfer in Zeeland zo’n 49 euro kwijt, net als de golfer in Flevoland en Overijssel. Alleen Drenthe is (2 euro) goedkoper. Het zijn alle drie provincies met weinig inwoners, relatief veel landelijk gebied en lage grondprijzen. Golfcourses van 19 holes of minder zijn er verhoudingsgewijs veel te vinden. Flevoland heeft de meeste holes per 10.000 inwoners, gevolgd door Drenthe en Zeeland.

Uitgaven

Golfers geven gemiddeld zo’n 1500 per jaar uit aan hun sport, met als grootste kostenpost het lidmaatschap, gevolgd door uitgaven aan golfreizen, consumpties op de club, greenfees, lessen, kleding en materialen. Catering is na het lidmaatschap de grootste bron van inkomsten (17 procent).