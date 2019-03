Groen licht voor bouw van laatste twee windturbines op Neeltje Jans

Deltapark Neeltje Jans had in 2017 bezwaar gemaakt en dwong via de kantonrechter af dat de komst van de turbines werd tegengehouden. Het park vreest dat bezoekers weg zullen blijven wegens overlast van de turbines. Er zou onder meer een gevoel van onveiligheid bestaan. De zaak was gericht tegen de Staat der Nederlanden, de verhuurder van de grond waarop het themapark is gevestigd. De Staat ging echter in beroep bij het Hof en heeft nu alsnog gelijk gekregen.