Groen licht voor Belgen: vanaf 4 mei bedrijven weer open en sporten, maar mondmaskers verplicht

Bedrijven waar fysieke afstand houden lastig is, moeten eerst maatregelen treffen voordat ze weer open mogen. Voor winkels en horeca verandert er niets, al mogen nu ook stoffenwinkels de deuren openen. Tegen 18 mei wordt ook bekeken of contactberoepen zoals kappers hun activiteiten kunnen hernemen, en onder welke omstandigheden. Dan wordt ook overwogen om musea te heropenen. Restaurants en cafés blijven tot 8 juni dicht. Wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer moet verplicht een mondmasker dragen.

Ook weer sporten

Ook mogen Belgen weer buitensporten met maximaal twee personen. Tot nu toe mocht dat met maximaal één vriend of vriendin. Er worden ook andere sporten toegelaten, zolang ze in de open lucht gebeuren en er geen direct contact is met anderen. Zoals kajakken, tennis, vissen en golf. Er wordt later nog bekeken of na 18 mei buiten gesport mag worden met meer dan maximaal 2 extra personen. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.