Groen kindcentrum De Meidoorn en Centrum voor Toptechniek winnen onderwijsprijs

De tweede prijs voor het basisonderwijs gaat naar Omnis Kindcentrum De Reiger in Heinkenszand. De derde prijs is voor basisschool De Twijn in Terneuzen. In de categorie voortgezet onderwijs werd het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee tweede en het Lodewijk College in Terneuzen derde.