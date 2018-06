Groei Zeeuws toerisme eerste kwartaal

Bejaarde krijgt fors meer straf voor brand in chalet Noordwelle

10:59 DEN BOSCH - De 80-jarige J. S. uit Hellevoetsluis krijgt van het gerechtshof in Den Bosch een fors hogere straf, omdat hij in januari 2015 zijn chalet op vakantiepark De Zeeuwse Kust in Noordwelle in brand liet steken.