Griepprik nooit ver weg voor mensen in de zorg

Lang niet iedereen draagt een mondkapje in de supermarkt

19:17 VLISSINGEN - Een nipte meerderheid van alle Zeeuwen draagt een mondkapje tijdens de boodschappen. In Vlissingen gaat zelfs bijna 60 procent ‘bekapt’ de supermarkt in. In Zierikzee is dat percentage het laagst: exact 50 procent.