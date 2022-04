Griep komt met pieken en dalen ziekenhuis binnen

Video Voorstel­ling GIF: Een bitterzoe­te ode aan verlies

Internationaal gezien is de voorstelling ‘GIF’ al jaren het grootste Nederlandse toneelsucces. Het bekroonde stuk van Lot Vekemans werd al 74 keer geproduceerd in 21 landen en vertaald in 15 talen. Donderdagavond is GIF, met topacteurs Carine Crutzen en Stefan de Walle, te zien in de Schouwburg in Middelburg.

31 maart