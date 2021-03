Grevelingen is ziek: ‘Snel vers water nodig’

Opinie Geklungel met kavello­ting Yerseke loopt met een sisser af

27 februari Het zal je maar gebeuren. De ene dag ben je nog door het dolle heen omdat je een lot uit de loterij hebt bemachtigd. De andere dag zie je je droomhuis in rook opgaan. Het overkwam vorige week de twintig ‘winnaars’ die hoorden dat de kavelloting in Yerseke door een blunder ongeldig was verklaard. Alles moet opnieuw, was de boodschap.