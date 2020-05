Grensarbeiders kunnen experts online hemd van het lijf vragen

Zo’n expertsessie bestaat al in West-Brabant en Antwerpen, maar wordt nu ook gehouden in Zeeland en Oost-Vlaanderen. Tot de doelgroepen behoren naast grensarbeiders die nog steeds op locatie werken ook mensen die thuiswerken en grensarbeiders die nog niet in het bedrijf aan de slag kunnen. Ook inwoners van Zeeland en Oost-Vlaanderen die momenteel praten met een werkgever over de grens over een dienstverband of die verwachten binnenkort in dienst te komen bij een buitenlandse onderneming.