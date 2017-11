Greenpeace vraagt om uitgebreid MER-onderzoek naar kerncentrale

De milieuorganisaties hebben grote twijfels of de centrale in Borssele wel veilig genoeg is om nog eens 16 jaar open te houden. Na de bouw kreeg de kerncentrale in 1973 weliswaar een vergunning voor onbepaalde tijd. Maar de levensduur van het gebouw, de koepel en installaties werd op tenminste 40 jaar geschat. In 2013 besloot het kabinet om de centrale pas in 2033 te sluiten. 'Die 40 jaar bleek een erg conservatieve schatting,' zei de raadsman van EPZ, 'na onderzoek bleek dat de kwaliteit van de centrale veel beter is dan gedacht en kunnen we nu uitgaan van een minimale levensduur op 60 jaar.'