Greenpeace in beroep tegen vergunning kerncentrale Borssele

Vorig jaar oktober tikte de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus Nederland op de vingers. Toen in 2006 besloten werd de kerncentrale niet in 2013 te sluiten maar open te houden tot 2033, hadden de milieueffecten moeten worden onderzocht. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Het internationale verdrag is bindend. De kerncentrale mag dus helemaal niet open zijn, vindt Greenpeace. Vorige maand is de vergunning aangepast. Die is nu in lijn met de strengere richtlijnen die zijn opgesteld na de kernramp in het Japanse Fukushima. Wat Greenpeace betreft is de nieuwe vergunning niet geldig omdat nog steeds niet de milieueffecten van het langer openhouden zijn onderzocht. De milieuorganisatie roept de regering op te stoppen met ‘doormodderen met deze oudste nog draaiende kernenergiereactor in de EU'.