Gratis Westerscheldetunnel heeft dit jaar veel minder mensen gelokt

Recensie Een symfoni­sche reis door de tijd met Kayak

11:07 De Symfonische rockband Kayak tourt al sinds 1972 door Nederland en daarbuiten. Eén keer eerder speelden ze in Middelburg: in 1975 stonden ze in de Stadsschouwburg. Gewapend met hun toepasselijk getitelde zeventiende album Seventeen kwamen ze zaterdag naar De Spot in Middelburg.