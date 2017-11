Gratis problemen spuien bij Tejo Goes

Het Tejo-huis is in Vlaanderen een begrip. Al 6100 jongeren gingen er sinds de oprichting in 2010 langs en bespraken er problemen met een (psycho)therapeut. Er zijn geen wachtlijsten, het is gratis en anoniem. Tejo Goes wil op dezelfde manier als de twaalf Vlaamse vestigingen gaan werken. Het geld is geregeld en vrijwillige (psycho)therapeuten worden momenteel geworven. Nu nog een pand.



,,Als je als kind een probleem hebt, kun je nergens je verhaal kwijt zonder dat je ouders het weten'', zegt initiatiefneemster Marja de Pundert-Dobbelaar. ,,Je moet dan eerst naar een huisarts die je bijvoorbeeld doorverwijst naar een psycholoog. Dan is er een diagnose en een behandelplan nodig en misschien ook toestemming van je ouders. Een lange keten waar kinderen niet uit zichzelf naar toe gaan.''