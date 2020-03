Gratis kaartjes in de strijd tegen eenzaamheid

Roompot doneert 6.500 maaltijden aan de voedsel­bank

10:03 GOES - De Voedselbank in Middelburg krijgt morgen 2.000 kilo aan etenswaren van Roompot Vakanties. In totaal kunnen hiermee 6.500 maaltijden worden geschonken. Deze producten worden verdeeld onder de verschillende voedselbanken in Zeeland.