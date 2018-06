Gratis door Westerscheldetunnel bij file blijft uitzondering

Vrijdag 4 mei was de oostbuis van de Westerscheldetunnel (richting Borssele) urenlang tolvrij vanwege verkeersproblemen in Antwerpen én in West-Brabant op de A4 en A16. Krap twee weken later ontstond door verschillende pechgevallen en een aanrijding een lange file bij de Westerscheldetunnel. Het verkeer stropte bij de tolpoortjes flink op. Voor PvdA-Statenleden Bayram Erbisim en Ralph van Hertum was dat reden te vragen of de tolpoorten voortaan kunnen worden opengezet bij filevorming na een ongeluk.