Gratis compost op de milieustraten

Auto in het water bij parkeerterrein Praxis Goes, handrem vergeten

12:04 GOES - Een auto is vrijdagochtend in het water beland bij de Albert Joachimikade in Goes, op het parkeerterrein van de Praxis. Duikers van de brandweer onderzochten of er nog iemand in de auto zat. Dat bleek niet het geval. De bestuurder was de handrem vergeten aan te trekken.