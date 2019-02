Gratis busvervoer voor scholieren naar musea

Deze week werden de eerste zeshonderd kinderen van verschillende Zeeuwse scholen vervoerd: zij werden per bus naar een muziekfeest in de Lasloods in Vlissingen gebracht. Ze waren daar aanwezig bij het bezoek van koningin Máxima. De koningin was in Vlissingen vanwege de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst van ‘Méér Muziek in de Klas’, dat muziekonderwijs op basisscholen stimuleert.