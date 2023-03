Gratis boompjes zijn booming; ‘Ik neem er twintig mee’

Zaterdag hielden een aantal van die bomenhubs een uitdeeldag. Onder meer in Goes, Middelburg, Tholen, Schapenbout en Spui konden gratis jonge boompjes worden opgehaald. En net als bij de gratis bomenactie van het ZMF in december 2022 kwamen ook hier veel mensen op af. Zoals Linda Molendijk in Goes: ,,Ik woon nog maar een maandje in Goes en heb een heel grote, kale tuin te vullen. Dus ik kan wel wat boompjes gebruiken."