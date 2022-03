Gratis af te halen in de Zeeuwse gemeenten: zelftesten en mondkapjes

In principe stelt de overheid deze beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Maar in sommige gevallen mag iederéén ze afhalen. Zoals in Reimerswaal. ,,Dat is met name vanwege de vaccinatiegraad", zegt wethouder Dirk Verburg. In die gemeente is 64 procent van de volwassen volledig gevaccineerd, dat is het laagste percentage in Zeeland. Verburg ging daarom graag in op het aanbod van het Rijk. Verdeeld over de dorpen zijn 94.000 zelftesten en net zoveel mondkapjes af te halen, zoals in sportcentrum Tehaere in Yerseke (foto).