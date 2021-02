Graszode: een oase in de Oude Kraaijertpolder

VIDEO Drollen, drollen, overal drollen: Felicie (7) wil ze allemaal weg hebben uit de Vlissingse binnenstad

13 februari VLISSINGEN - De ergste keer was toen ze erover uitgleed. Gewoon, bam op de grond. Kleren vol poep. Sindsdien kan Felicie Morel (7) de vele hondendrollen in de Vlissingse binnenstad niet meer uitstaan. Het meisje heeft iets bedacht om de overlast in te dammen.