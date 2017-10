'Grapje' van Max leidt tot omcirkeling door zwaarbewapende agenten

videoVLISSINGEN/DELFT - Of de politie hem maar wou komen arresteren, want hij had een vuurwapen en hij ging schieten. En o ja, er lag ook cocaïne in huis. Max Terweijden kreeg zondagmiddag een hele politiemacht op de been met een telefoontje naar het alarmnummer 112.

Respect, zou rapper Boef zeggen. Grapje, zegt de zestienjarige nu schuldbewust. Max, die Down-syndroom heeft, wilde graag eens de cel in. Geïnspireerd door zijn idool: rapper Boef. Een dag later kunnen zijn vader André Terweijden - nota bene zelf eigenaar van beveiligingsbedrijf Man in Vlissingen - en moeder Miriam er wel om lachen. Een beetje dan. Max zelf is nerveus. Want om het een beetje goed te maken, gingen Max en zijn ouders maandag naar het politiebureau in Delft, waar het allemaal gebeurd is, om een stapel slagroomtaarten te overhandigen. ,,En deze tekening", zegt Max. Hij laat een kleurplaat zien van een politieauto, met erboven: Het spijt me. Max.

Moeder Miriam woont met de kinderen in Delft omdat Max daar naar een speciale school gaat. ,,We hebben hebben een lat-relatie", grapt vader André. Miriam was zelf even de hond uitlaten toen Max naar 112 belde. Miriam: ,,Sep, mijn andere zoon had hem zien bellen: zogenaamd naar mij, maar mijn zoon kent mijn nummer helemaal niet. Hij heeft het Syndroom van Down en is verstandelijk beperkt. Ik pakte de telefoon en zag het laatst gebelde nummer: 112. Eerst ontkende hij nog, maar toen heeft hij het opgebiecht. Ik vroeg: wat heb je dan gezegd? Hij zei: ,,Dat ik een pistool heb en dat ik ga schieten en dat ik daarna de gevangenis in wil, want ik wil boef zijn." Hij is namelijk ontzettend fan van die rapper, Boef! Vlak daarna belde er een vrouw op die zich voorstelde als een onderhandelaar van de politie. Ze wilde weten met hoeveel mensen we in huis waren, want we waren omsingeld en ze gingen het huis doorzoeken." Verbouwereerd geeft Miriam antwoord: zoon Sep, Max, zijzelf, oma. ,,En twee katten en twee honden, zei ik er nog grappend achteraan. Maar, zei ik, dit is een misverstand: mijn zoon heeft het Syndroom van Down en heeft het niet zo bedoeld. Dat hielp niet. We moesten een voor een het huis uit komen en werden afgevoerd."

Armen omhoog

Zijn oma is inmiddels ook wel bekomen van de schrik. Ze zat nietsvermoedend elders in huis toen haar kleinzoon de telefoon pakte om het telefoontje te plegen. Nog geen kwartier later moest ze, net als Max, zijn moeder en zijn broer, met de armen en handen naast het lichaam de deur uitkomen 'heel rustig, en vooral geen verkeerde bewegingen maken', waarschuwde de politie aan de telefoon. De hele omgeving van het huis bleek afgezet met linten, zwaarbewapende en met kogelvrije vesten beschermde politieagenten hielden het huis met de 'vuurgevaarlijke' verdachte in de gaten. Buiten werd oma opgevangen door agenten die haar een tekening lieten maken van het huis, met de ligging van de kamers. Want het pand moest grondig doorzocht worden. Even later kwam een agent naar buiten, met tussen gehandschoende duim en wijsvinger bungelend inderdaad een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. ,,Een klappertjespistool. Gekocht in een pretpark in Duitsland", verklaart Max bedremmeld.

Excuses

Inmiddels heeft hij zijn lesje wel geleerd. De politie neemt 112-meldingen altijd zéér serieus, zeker als iemand ook nog dreigt met een pistool. Hij heeft nog iets geleerd: boef zijn is niet leuk. Boeven vangen is veel beter. ,,Ik word later politieagent!" Op het bureau in Delft werden Max, zijn slagroomtaarten en excuses met open armen ontvangen. Operationeel commandant Co Thelosen van bureau Delft leidde hem persoonlijk rond door het complex. Max mocht alsnog de cel in, maar nu om die als vrije jongen te bekijken. Trots poseerde hij met politiepet op en op een echte politiemotor. Commandant Thelosen moest Max bij herhaling verzekeren dat de politie niet boos is op hem. Maar, volgde daar wel achteraan, 112 is alleen bedoeld voor noodgevallen!

Thelosen leidde de operatie vanuit het hoofdkantoor. Ter plaatse waren daarnaast de officier van dienst, drie dubbelbemande politiewagens, twee motoragenten, twee rechercheurs en de onderhandelaar. Hoeveel de hele operatie gekost heeft, wilde Thelosen niet zeggen. ,,Dat is ook niet belangrijk. Het gaat om de veiligheid. Die staat voorop. Daarom hebben we alles volgens protocol afgehandeld, ook al hadden we al snel ontdekt dat op dat adres inderdaad een zestienjarige jongen met een verstandelijke beperking woonde. En het pistool is in beslag genomen. Normaal gesproken mag je die hebben, maar het leek net echt en het is gevonden in een bedreigende situatie."

Voor Max en zijn familie heeft het voorval verder geen gevolgen, zegt moeder Miriam. ,,Hij is wilsonbekwaam. Max kan de gevolgen van zijn daden niet overzien. Op sommige punten is het een gewone puber van zestien, maar wat dat betreft heeft hij het niveau van een veel jonger kind."