Graauwrock vindt vervanger voor uitgevallen Joe Buck

Het gaat om Blackbird, het alter-ego van singer-songwriter Merel Koman. Zij is een in Amsterdam wonende Limburgse gespecialiseerd in countrypop. Drie jaar terug bracht ze haar debuutalbum Blackbird uit. Haar meest beluisterde single is Built And Broken, die eind vorig jaar uitkwam. Vorige week verscheen EP Green Lights. Blackbird haalde de mosterd bij Joni Mitchell, Crosby Stills & Nash en First Aid Kit. Ze stond in de voorprogramma's van Amerikaanse sterren als Sheryl Crow en Beth Hart en op veel andere festivals.