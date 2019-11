Gps-systemen gestolen bij twee landbouwers in polder bij Ouwerkerk

Massaal afschieten van damherten op Haringvre­ter van start: van 650 naar 150 dieren

13:33 VLISSINGEN - Staatsbosbeheer is begonnen met het afschieten van damherten op de Haringvreter. Bedoeling is de populatie deze winterperiode terug te brengen van 650 naar 150 dieren. Het eiland is in die periode afgesloten.