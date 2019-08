Goudprijs piekt: Zeeuwen verzilveren massaal oud goud en streeksieraden, maar veel is nep

Voor de zoveelste keer vandaag gaat de bel. Keurmeester Paul Peene staat op om de deur van het goed beveiligde kantoor aan de Piet Heinstraat te openen. Even later zit hij tegenover Machielia Corel in zijn kantoor om wat sieraden te beoordelen die zij wil inruilen. ,,Op een gegeven moment kom je in een levensfase waarin je je afvraagt: heb ik dit nodig? Ga ik dit nog dragen?”, zegt Corel. Ze is op vakantie in Zeeland en maakt van de gelegenheid gebruik langs te komen bij het Goudwisselkantoor in Goes.