Gouden plaat voor Emma Heesters

Racisme in het voetbal: Voor Jong Ambon 'niks nieuws'

8:12 VLISSINGEN - Racisme in het voetbal staat in het middelpunt van de belangstelling na het incident van afgelopen zondag bij FC Den Bosch-Excelsior. Jeugdtrainer en bestuurslid Marcel Leiwakabessy van voetbalvereniging Jong Ambon in Middelburg kan erover meepraten. ,,Voor ons is dit helaas niks nieuws.”