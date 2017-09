Gouden Penseel voor prentenboek illustrator Martijn van der Linden

De tegenwoordig in Rotterdam wonende Van der Linden werd in 1979 geboren in Oostburg en verhuisde op zijn zevende naar Heinkenszand. Tien jaar later ging hij studeren aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Tangramkat won eerder dit jaar ook al een Zilveren Griffel en dingt daardoor mee naar de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek. Die wordt op 3 oktober uitgereikt tijdens het Kinderboekenbal in de Stadsschouwburg.



Daarmee kunnen Martijn van der Linden en zijn partner Maranke Rinck samen de felbegeerde prijs in de wacht slepen. Want hij maakte Tangramkat samen met haar: hij tekende, zij schreef. Dit jaar zijn ze samen ook de auteurs van het prentenboek van de Kinderboekenweek: Knikkeruil. In 2016 won Martijn van der Linden samen met Edward van de Vendel de Woutertje Pieterse Prijs, de prijs voor het beste kinderboek voor ‘Stem op de Okapi’.



Tangramkat is een speelprentenboek voor kinderen van vier jaar en ouder. Het boek heeft de vorm van een kat.



Het Gulden Palet, de prijs voor het beste geïllustreerde kinderboek van buitenlandse origine, ging naar Circusnacht van de Vlaamse tekenaar Mattias De Leeuw.



Tegelijk met de uitreiking van de Penselen en Paletten is de tiende editie geopend van 'Penselen in het Rijksmuseum'. Op die (gratis te bezoeken) tentoonstelling in de Teekenschool van het museum zijn de originele illustraties te zien van de winnaars.