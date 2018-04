Gouden kunstwerk van 2,2 miljoen gestolen in Knokke

video Jochen (70) bezorgt tienduizen­den Duitse Wursten bij Zeeuwse supermark­ten

13:41 SEROOSKERKE - Jochen Mettbach (70) rijdt ook deze donderdag weer met zijn witte bestelbus van supermarkt naar supermarkt. Zijn wagen zit vol Duitse worst en brood. De worst heeft hij woensdag bij de Rurtaler Fleisch- und Wurstwaren in Jülich opgehaald. Na een nachtelijke stop bij de bakkerij Harry Brot in Eschweiler is hij doorgereden richting de Zeeuwse kust.