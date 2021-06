Gooi die pop nou niet weg, want Mieke lapt ze op. ‘Ik spelt de dracht net als in het echt’

Au, zegt ze zachtjes. ,,Niet in mezelf prikken.” Geconcentreerd zit Mieke Gubbels (67) gebogen over een stuk kant. Het is de muts van een pop die ze niet zo lang geleden heeft gekregen. ,,Regelmatig komen mensen met: ‘ik heb nog een pop van oma, in klederdracht. Kun je er nog wat van maken?’ Of ze komen er één op zolder tegen”, vertelt de Goese. ,,Te vaak belanden kapotte poppen in Zeeuwse klederdracht op de vuilnishoop. Zonde, want ik kan die goed gebruiken.”