Gokverslaving leidde tot overval op Lidl in Goes: ‘Dom. Ik schaam me’

MIDDELBURG - Een dreigende uithuiszetting dreef hem op oudjaarsavond tot wanhoop. De 26-jarige R. el K. stapte met een mes de Lidl in Goes binnen en deed een greep in de kassa. Nu heeft hij spijt.

De officier van justitie eiste dinsdag een celstraf van veertien maanden, waarvan zeven voorwaardelijk tegen de man. En hij wil dat de rechter over twee weken een aantal bijzondere voorwaarden oplegt, zoals meewerken aan schuldhulpverlening en een gokverbod.

Want aan een celstraf alleen heeft de Middelburger niet genoeg. Hij heeft hulp nodig om zijn leven weer op de rails te krijgen. El K. kan zich volledig vinden in het reclasseringsrapport, waarin staat dat de kans op herhaling groot is als hij geen begeleiding krijgt. ,,Ik ga overal mee akkoord.’’

De overval op de laatste dag van 2021 was het gevolg van zijn gokverslaving. El K. had een huurachterstand van twee maanden opgebouwd . ,,En mijn uitkering was op. Ik was wanhopig, omdat ik mijn huis uitgezet zou worden. En ik wilde niet dakloos worden, zoals ik al eerder had meegemaakt.’’ In de woning van een vriend in Goes ontstond het idee voor een overval. ,,Ik zag dat op dat moment als enige oplossing. Heel dom. Ik heb er veel spijt van.’’

Dreigend met een mes pakte El K. zo’n 800 euro uit de kassa van de Lidl in Goes-Noord. Daarna sloeg hij op de vlucht, op de hielen gezeten door drie medewerkers. Honderd meter verderop sloten zij hem in, maar El K. wist toch te ontkomen. Drie dagen later werd hij als alsnog ingerekend.

,,Ik schaam me voor wat er is gebeurd en betuig spijt aan de slachtoffers’’, zei El K., die graag af wil van zijn gokverslaving. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.