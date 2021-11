Goessche Diep Fondsprijs voor Veerse historicus Peter Henderikx

Standaardwerk

De historicus uit Veere werkte onder meer mee aan de vierdelige Geschiedenis van Zeeland. Zijn publicatie De beneden-delta van Rijn en Maas is een standaardwerk geworden dat ook in het Engels is vertaald. Henderikx heeft zich altijd ingezet om amateurs en professionals met elkaar in verbinding te brengen, onder meer bij het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en Zeeuwse Ankers.