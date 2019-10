Goesenaren maken het vaakst bezwaar tegen WOZ-taxatie

De tweets die de president uitpoept boven een emmer kip

7:00 Sinds een jaar of tien beschik ik - zoals het een journalist betaamt - over een Twitter-account. De laatste jaren deed ik er eigenlijk niet zo veel meer mee. Al dat geruzie in mijn tijdlijn, ik had er genoeg van. Tot Donald Trump de verkiezingen in de Verenigde Staten won. Toen werd het weer leuk.