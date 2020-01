Goesenaar Pim ten Brink ontmoet zijn Venezolaanse halfbroer en -zus voor het eerst: 'Heel bijzonder'

Zoveel kostte in 2019 een Zeeuws huis gemiddeld: grootste prijsstij­ging in 15 jaar

14:41 VLISSINGEN - In totaal 5733 bestaande woningen in Zeeland zijn afgelopen jaar verkocht. Dat zijn er iets minder dan in 2017 (5997) en 2018 (5827), maar veel meer dan in de jaren ervoor. De verkochte Zeeuwse huizen leverden in 2019 gemiddeld 243.000 euro op. In 2018 was dat nog 221.000 euro. Dat is, naar verhouding, de grootste prijsstijging in 15 jaar.