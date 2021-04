Goesenaar nu ook gelinkt aan cokesmokkel met havenwerkers uit Vlissingen-Oost

BREDA - Opnieuw wordt een Zeeuw verdacht van cocaïnesmokkel via havenwerkers uit Vlissingen-Oost. Het gaat om A. B., een 39-jarige Goesenaar. Vrijdag staat hij voor de rechtbank in Breda samen met de Zeeuwse havenwerkers.

Het is inmiddels de grootste drugszaak in Zeeland ooit. De politie arresteerde vorig jaar zeven Zeeuwse havenwerkers uit Vlissingen. Ze smokkelden volgen justitie honderden kilo's coke. Ze hadden wapens en tienduizenden euro cash. Inmiddels zitten ze 9 maanden in voorarrest, in afwachting van hun rechtszaak.

Justitie heeft twee nieuwe verdachten toegevoegd aan het drugsonderzoek, onder wie de Goesenaar. Samen met drie havenwerkers zou hij zo'n 90 kilo cocaïne de haven in hebben gesmokkeld. De politie vond bij woninginvallen in Goes en Amsterdam waar de man verbleef meerdere pistolen, 128.000 euro cash en dure horloges (Audemars en Rolex). Of hij zelf ook in de haven werkte is nog onduidelijk.

De Goesenaar is ook in een andere grote drugszaak verdachte. Vorig jaar april werd er 4.500 kilo gevonden in de haven van Vlissingen. De man werd daar 11 november al voor aangehouden. Nu is hij dus ook verdachte in Portunus, zoals het onderzoek naar de haven in Vlissingen heet. De andere ‘nieuwe’ verdachte is J. S. (40) uit het Brabantse Wouw. Ook hij onderhield connecties met de havenwerkers.

Daarmee zijn er tien verdachten in het havenonderzoek; zeven Zeeuwse havenwerkers, een Middelburger en de twee nieuwe verdachten. Vrijdag bepaalt de rechtbank of ze langer in voorarrest blijven en wanneer hun zaak wordt behandeld. Volgens het OM is het onderzoek inmiddels afgerond en wordt het einddossier opgemaakt.