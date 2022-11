Goesenaar die Hakim (53) in water gooide riskeert niet langer 30, maar wel 10 jaar cel

monnikenwerk Toekomst voor de RK-kerk in Nederland?

Afgelopen week besteedden media aandacht aan de leegloop van de rooms-katholieke kerk. Het aantal kerkgangers is sinds 2012 met meer dan de helft afgenomen - het aantal professionele werkers in de kerk met bijna een derde. Dat staat in een rapport dat de Nederlandse bisschoppen tussen 7 en 13 november in Rome gaan bespreken. Is het wachten op wie het licht uitdoet of is er kans op een tweede leven?

