Goesenaar Bram was niet thuis toen El Al op zijn flat neerstortte: ‘Ik zou het zeker niet hebben overleefd’

Het vrachtvliegtuig van El Al boort zich rond de klok van half zeven die zondagavond verticaal in de knik die de flats Klein-Kruitberg en Groeneveen in de wijk in Amsterdam-Zuidoost met elkaar verbindt. Precies de plek waar Goesenaar Bram, dan negentien jaar oud, sinds een paar weken woont. ,,Mijn studentenkamer zat in Groeneveen en mijn buren woonden in Klein-Kruitberg. Als ik thuis was geweest, had ik het niet overleefd. Het was één groot gat”, zegt de inmiddels 49-jarige Bruijnes.