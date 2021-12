Goese scholieren gedwongen tot sexting; schoolleiding waarschuwt leerlingen en ouders

GOES - De directies van het Ostrea Lyceum en het Goese Lyceum waarschuwen leerlingen en hun ouders voor een persoon, die erop uit is om kinderen aan te zetten tot sexting.

Aanleiding zijn twee recente gevallen waarbij leerlingen van het Ostrea Lyceum slachtoffer zijn geworden. Zij werden onder druk gezet door iemand die onder de naam ‘Lars van Dijk’ contact zocht en hen dwong tot het sturen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van zichzelf. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Omdat leerlingen van beide scholen contact met elkaar houden, hebben de directies vrijdag uit voorzorg een gezamenlijke brief gestuurd naar ouders, verzorgers en leerlingen. Gevraagd wordt om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Mocht u naar aanleiding van dat gesprek opmerken dat uw kind ook door deze persoon benaderd is, neemt u dan contact op met de politie en de mentor', staat er in de brief.

Naam genoemd op advies van politie

Of ‘Lars van Dijk’ een fictieve naam is, is niet duidelijk. ‘Zover wij weten is deze persoon niet bekend op of betrokken bij onze scholen. Dat zijn naam in deze brief wordt genoemd, is op advies van de politie’, schrijft de directie.

Eric Boerhout, rector van het Ostrea Lyceum, vindt het belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. ,,Dit is typisch zo'n onderwerp voor aan de keukentafel. Met de brief willen we een signaal afgeven en iedereen alert houden. We moeten als samenleving gelijk optrekken en proberen dit probleem uit te roeien.”

Quote We moeten als samenle­ving gelijk optrekken en proberen dit probleem uit te roeien Eric Boerhout, , rector van het Ostrea Lyceum