Goese Party-DJ Willem Jansen mag zich weer de beste van het land noemen

Hij kreeg de prijs woensdagavond uitgereikt tijdens een groot feest in Club Rodenburg in het Gelderse Beesd. De prijs van de vakjury is hem veel waard. ,,Er zijn heel veel leuke en goede dj's. Als je vakgenoten jou dan de beste vinden, is dat mooi. Bij de publieksprijs gaat het er toch vooral om wie de meeste mensen kan mobiliseren om te stemmen.’’

Jansen begon zijn dj-carrière meer dan tien jaar geleden met af en toe wat plaatjes draaien in café De Paardenruif in Kruiningen. Later viel hij wel eens in als de vaste dj van De Kelder in Goes er niet was. Nu reist hij stad en land af om te draaien op grote en kleine evenementen. Hij is ook regelmatig in het buitenland aan het werk.